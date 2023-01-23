『VCOM 光ファイバーHDMI ケーブル 4K@60Hz対応 取り外し 配線便利HDMI2.0 AOC Cord 18gbps超高速伝 4K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 10時 19分に出品され03月26日 10時 19分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VCOM 光ファイバーHDMI ケーブル 4K@60Hz対応 取り外し 配線便利HDMI2.0 AOC Cord 18gbps超高速伝 4K
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7837円
549 入札履歴
終了
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