『スマート・アイ(smart-i) 子ども用チェスト ウッドホワイト/ピンク W40 × D40 × H30.5cm(1個) 収納ボックス L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 52分に出品され04月06日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スマート・アイ(smart-i) 子ども用チェスト ウッドホワイト/ピンク W40 × D40 × H30.5cm(1個) 収納ボックス L
【商品説明】
スマート・アイ(smart-i) 子ども用チェスト ウッドホワイト/ピンク W40 × D40 × H30.5cm(1個) 収納ボックス LOG(ログ) スタッキング可 3個セット
・2つの扉付きタイプと1つのオープンタイプの収納BOXは様々な置き方で使用可能。積み重ねたり、横に並べたり、自由にレイアウトすることができます。
・【サイズ】1個: W40 × D40 × H30.5cm/ 3段積み上時: W40 × D40 × H91.5cm【材質】パーティクルボード、シート張り【製造国】マレーシア【重量】約17kg(3個) ※こちらの商品は
X081JXNRBF
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 33.50 cm
奥行 : 79.50 cm
重量 : 18.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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459 入札履歴
終了
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