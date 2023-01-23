『スマート・アイ(smart-i) 子ども用チェスト ウッドホワイト/ピンク W40 × D40 × H30.5cm(1個) 収納ボックス L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 52分に出品され04月06日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スマート・アイ(smart-i) 子ども用チェスト ウッドホワイト/ピンク W40 × D40 × H30.5cm(1個) 収納ボックス L



【商品説明】

スマート・アイ(smart-i) 子ども用チェスト ウッドホワイト/ピンク W40 × D40 × H30.5cm(1個) 収納ボックス LOG(ログ) スタッキング可 3個セット

・2つの扉付きタイプと1つのオープンタイプの収納BOXは様々な置き方で使用可能。積み重ねたり、横に並べたり、自由にレイアウトすることができます。

・【サイズ】1個: W40 × D40 × H30.5cm/ 3段積み上時: W40 × D40 × H91.5cm【材質】パーティクルボード、シート張り【製造国】マレーシア【重量】約17kg(3個) ※こちらの商品は

X081JXNRBF



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 79.50 cm

重量 : 18.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。