『Pepe - パッド入りトイレ手すり ハンディキャップグラブバー バスグリップ (x1ユニット， 58 cm) 高齢者用トイレ手すり 跳ね上げ式トイレ手すり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 27分に出品され03月04日 03時 27分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
?安定かつ安全：サポートと安定性を提供するように設計されたトイレ手すりは、使用者がご自身でトイレを使用できるようにすることで、自主性と生活の質を向上させます。 ? 折りたたみ式でパッド入り: アルミニウム製のこの手すりは、頑丈で安全かつ耐久性のあるサポートを提供します。サポート機構が内蔵されているため、簡単に90に折りたたむことができます。さらに、パッド入りのため、バーにもたれかかる際の快適さも保証します。 ? 適応性と耐久性: このトイレ手すりはどんな壁や表面にも簡単に取り付けることができるデザインと寸法 (58 x 14，5 cm) です。ご家庭のトイレだけでなく、レストラン、お店、病院に取り付けることも可能です。耐荷重は100kgです。 ? 取り付けが簡単: 取り付けに必要なネジ4本とアンカー4本が?
アロン化成補高便座#7(wf-401446)【単位：1】
¥ 7822
アロン化成 台座付住宅用手すり(ユニットバス用)UB ホワイト 40cm(wf-002920-5010175)【単位：1】
¥ 7822
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落札価格7837円
556 入札履歴
終了
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