『Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 54分に出品され03月27日 05時 54分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB
【商品説明】
・Cafe brown color.
・Can be used outdoors by placing soil directly.
・External Dimensions: Length 35.4 x Depth 7.5 x Height 11.8 inches (90 x 19
・Inner Dimensions: Length 33.9 x Depth 5.9 x Depth 10.6 inches (86 x 15
・Made in Japan
・Wooden Deep Slim Planter 90 Capacity: Approx. 10.9 gal (34 L)
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 7.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7836
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¥ 7836
落札価格7837円
887 入札履歴
終了
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