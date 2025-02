Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-CB



【商品説明】

・Cafe brown color.

・Can be used outdoors by placing soil directly.

・External Dimensions: Length 35.4 x Depth 7.5 x Height 11.8 inches (90 x 19

・Inner Dimensions: Length 33.9 x Depth 5.9 x Depth 10.6 inches (86 x 15

・Made in Japan

・Wooden Deep Slim Planter 90 Capacity: Approx. 10.9 gal (34 L)



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。