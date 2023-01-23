『スリクソン スカート RGWPJE05 レディース NV00(ネイビー) 日本 S (日本サイズS相当)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 04分に出品され03月25日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スリクソン スカート RGWPJE05 レディース NV00(ネイビー) 日本 S (日本サイズS相当)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 36.79 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ボトムス、パンツ タグ スリクソン

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