『Tabata(タバタ) ゴルフ 素振り トレーニング 練習器具 スイング練習機 藤田コアスイング GV0233【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 34分に出品され03月26日 21時 34分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Tabata(タバタ) ゴルフ 素振り トレーニング 練習器具 スイング練習機 藤田コアスイング GV0233
【商品説明】
・インパクト時の4本の羽の位置が垂直ならフェースローテーション
・折りたたんでケースに収納すればキャディバッグにも簡単収納(全長:1020mm /重量:420g)
・日本製
・空気抵抗を利用した練習機なので振り方で負荷の調節が可能
・素材 /シャフト:ステンレス 羽根:ナイロン グリップ:ラバー
・自然と身体全体を使ったスイングが身につく
・藤田プロ共同開発のスイング練習機
・視野に入る色で腕やクラブフェースの動きが正しいかチェック!
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 108.00 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7837円
301 入札履歴
終了
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