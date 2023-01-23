『KOMINE バイク用 プロテクトライディングメッシュパーカ JK-087 959 春夏秋向け メッシュ素材 プロテクター CE規格 07-【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 05時 17分に出品され04月30日 05時 17分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KOMINE バイク用 プロテクトライディングメッシュパーカ JK-087 959 春夏秋向け メッシュ素材 プロテクター CE規格 07-
【商品説明】
・A lightweight full mesh parka with exceptional coolness.
・Detachable hood.
・Komine is a Japanese motorcycle clothing manufacturer founded in 1947. Its motto is to “develop and provide safer， more sophisticated and cost-effective products."
・This is a full mesh version of the JK-555 for general outdoor
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 54.00 cm
奥行 : 58.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7837円
743 入札履歴
終了
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