KOMINE バイク用 プロテクトライディングメッシュパーカ JK-087 959 春夏秋向け メッシュ素材 プロテクター CE規格 07-【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

KOMINE バイク用 プロテクトライディングメッシュパーカ JK-087 959 春夏秋向け メッシュ素材 プロテクター CE規格 07-



【商品説明】

・A lightweight full mesh parka with exceptional coolness.

・Detachable hood.

・Komine is a Japanese motorcycle clothing manufacturer founded in 1947. Its motto is to “develop and provide safer, more sophisticated and cost-effective products."

・This is a full mesh version of the JK-555 for general outdoor



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 58.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。