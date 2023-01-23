『ミズノ 野球 少年軟式バット ジュニア 少年軟式用セレクトナイン 金属製 78cm 平均520g 1CJMY15278 6209 MIZUNO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 07分に出品され03月20日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 選ばれし9人になるために!自分の身体に合ったバットで、力を発揮しよう。

カラー：6209(レッド×ブラック)

サイズ：78cm

重量：平均520g

素材：超々ジュラルミン

最大径：平均66mm

グリップテープ：2ZT210

バランス：ミドルバランス（ミドルヒッター向き）

バットのバランスを中間に設定。ロングヒットもねらえる。中距離打者向けのバットです。

原産国：中国

特長：縦研磨加工





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