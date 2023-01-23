『ミズノ 野球 少年軟式バット ジュニア 少年軟式用セレクトナイン 金属製 78cm 平均520g 1CJMY15278 6209 MIZUNO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 09分に出品され04月08日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
選ばれし9人になるために!自分の身体に合ったバットで、力を発揮しよう。
カラー：6209(レッド×ブラック)
サイズ：78cm
重量：平均520g
素材：超々ジュラルミン
最大径：平均66mm
グリップテープ：2ZT210
バランス：ミドルバランス（ミドルヒッター向き）
バットのバランスを中間に設定。ロングヒットもねらえる。中距離打者向けのバットです。
原産国：中国
特長：縦研磨加工
検索ワード：金属バット 少年バット 軟式バット 野球バット バット
ミズノ MIZUNO 硬式用 ハイクラススタイル ホワイトアッシュ 野球 硬式 木製 一般 プロモデル BFJマーク 23SS(1CJWH20583/84/85)
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ミズノ 軟式用WILL DRIVE RED 捕手用:M-R型_ 1AJCR27810 軟式用 野球 キャッチャー用ミット MIZUNO
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落札価格7837円
331 入札履歴
終了
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