『レッドシー (RedSea) リーフケアテスト カルシウムプロ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 52分に出品され04月03日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レッドシー (RedSea) リーフケアテスト カルシウムプロ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13×14×8cm

・本体重量:0.386kg



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 12.06 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。