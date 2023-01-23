『キジマ(Kijima) ラジエターガード スチール製ブラック仕上げ CRF250L/RALLY 107-2132【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 59分に出品され03月31日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キジマ(Kijima) ラジエターガード スチール製ブラック仕上げ CRF250L/RALLY 107-2132



【商品説明】

・カラー：スチール製ブラック仕上げ

・ラジエター破損による走行不可の不安を低減します。

・転倒時にラジエターが破損しないようにするラジエターガードです。

・適合車種車種：CRF250L/RALLY・S (BK-MD47/21-)



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

冷却系パーツ タグ キジマ(Kijima)

ラジエターガード

スチール製ブラック仕上げ

CRF250L/RALLY

107-2132