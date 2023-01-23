『ペット用品 猫 犬 多機能 食器 餌皿 水皿 食べやすい 自動給水 15度傾斜 フード ボウル ペット 小型犬 ねこ 餌入れ フードボウル ペット食器【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 25分に出品され04月15日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 多機能食器 】



餌皿 と水皿一緒に使用します。



【スマート水皿】

付属の500 mlの水差しを台座に伏せます。水筒は自動的に貯水します。猫に一週間使用できます。



【15度傾斜で食べやすい 】

スタンドは食べやすい適度な角度に設計されており、首を曲げすぎず、ペットの体への負担を和らげ、ラクな姿勢で食事ができます。