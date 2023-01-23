『リチウムイオン電池式 電動剪定はさみ 「枝切っ太郎」 直径:30mm 専用 リチウムイオン電池 ASH-30MBT【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 56分に出品され04月24日 06時 56分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料】 ※発送目安:7〜10営業日 枝切っ太郎ASH-30M専用の交換バッテリーです。 生産国:中国 仕様:DC21V充電池充電時間:(約)2~3時間充電池動作時間:(約)3~4時間保証期間:1年間

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ リチウムイオン電池式

電動剪定はさみ

「枝切っ太郎」

直径:30mm

専用

リチウムイオン電池

ASH-30MBT