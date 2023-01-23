『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック ウルトラライド 6 ブラック D6206021-7000 2021年モデル メンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 06時 01分に出品され03月26日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック ウルトラライド 6 ブラック D6206021-7000 2021年モデル メンズ
【商品説明】
・タテ40cmxヨコ18cmxマチ9cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・メイン素材: 210Dリップストップナイロン
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7837円
292 入札履歴
終了
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