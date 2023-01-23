『イヴ エヴァン 本 牛 皮 革 婦人靴 パンプス ポインテッドトゥ フラット シューズ ぺたんこ 靴 ローファー Vカット シンプル ロ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 42分に出品され03月22日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イヴ エヴァン 本 牛 皮 革 婦人靴 パンプス ポインテッドトゥ フラット シューズ ぺたんこ 靴 ローファー Vカット シンプル ロ



【商品説明】

・メイン素材: 牛革

・表地: レザー

・?【カラーバリエーション】カラーはブラック・アイボリー・ベージュの3色をご用意しました。 ミルクティのような色味が大人の女性を感じさせるベージュは、トレンドのベージュコーデにピッタリ。 デイリーユースはもちろん、デートや女子会、ビジネスシーンまで オンオフ問わず活躍します。 ちょうどいいきちんと感が心地いい 大人のきれいめパンプスです。 10代、20代、30代、40代、50代、60代と年齢問わず愛用いただけます。 冠婚葬祭にもお使いいただけます。

・?【柔らかくフィット】脚を長く美しく魅せてくれるVカットが魅力の牛革パンプスの登場です。 柔らかく滑らかなカウ



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 22.10 cm

奥行 : 30.70 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。