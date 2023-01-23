『スチレンボード（片面粘着パネル）SEKISUI NKタックTA 5mm厚 A2（よりやや大きめ）10枚入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 28分に出品され03月09日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スチレンボード（片面粘着パネル）SEKISUI NKタックTA 5mm厚 A2（よりやや大きめ）10枚入
【商品説明】
・サイズ：約603×455（A2用）
・内容数：10枚入
・厚み：5mm、 重量：1枚約200g
・材質：発泡ポリスチレン（SEKISUI NKタックTA）
・片面粘着
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 2.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7836円
841 入札履歴
終了
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