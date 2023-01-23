『スチレンボード（片面粘着パネル）SEKISUI NKタックTA 5mm厚 A2（よりやや大きめ）10枚入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 28分に出品され03月09日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スチレンボード（片面粘着パネル）SEKISUI NKタックTA 5mm厚 A2（よりやや大きめ）10枚入



【商品説明】

・サイズ：約603×455（A2用）

・内容数：10枚入

・厚み：5mm、 重量：1枚約200g

・材質：発泡ポリスチレン（SEKISUI NKタックTA）

・片面粘着



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 2.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。