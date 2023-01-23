『GLIDiC Sound Air WS-5100 ホワイト ワイヤレスイヤホン コンパクト収納 急速充電10分で5.5時間使用 Blueto【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 23時 02分に出品され03月07日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GLIDiC Sound Air WS-5100 ホワイト ワイヤレスイヤホン コンパクト収納 急速充電10分で5.5時間使用 Blueto



【商品説明】

GLIDiC Sound Air WS-5100 ホワイト ワイヤレスイヤホン コンパクト収納 急速充電10分で5.5時間使用 Bluetooth対応 / マイク搭載 【日本正規代理店品】

・10分充電で5.5時間再生

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対象機種 : Bluetooth機能を搭載しているスマートフォン・タブレット

・手元を見なくても直観的な操作が可能なサイズとボタン配置

・柔軟性ある素材とマグネットによりコンパクトにまとまります

・質量：約37ｇ

・音楽再生時間：約12時間

・音質と快適さにこだわったワイ

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【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 19.70 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。