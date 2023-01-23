『GLIDiC Sound Air WS-5100 ホワイト ワイヤレスイヤホン コンパクト収納 急速充電10分で5.5時間使用 Blueto【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 23時 02分に出品され03月07日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLIDiC Sound Air WS-5100 ホワイト ワイヤレスイヤホン コンパクト収納 急速充電10分で5.5時間使用 Blueto
【商品説明】
GLIDiC Sound Air WS-5100 ホワイト ワイヤレスイヤホン コンパクト収納 急速充電10分で5.5時間使用 Bluetooth対応 / マイク搭載 【日本正規代理店品】
・10分充電で5.5時間再生
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対象機種 : Bluetooth機能を搭載しているスマートフォン・タブレット
・手元を見なくても直観的な操作が可能なサイズとボタン配置
・柔軟性ある素材とマグネットによりコンパクトにまとまります
・質量：約37ｇ
・音楽再生時間：約12時間
・音質と快適さにこだわったワイ
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【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 19.70 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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166 入札履歴
終了
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