『スコープテック × ヒノデ 星座望遠鏡【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 18時 14分に出品され03月17日 18時 14分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スコープテック × ヒノデ 星座望遠鏡



【商品説明】

スコープテック × ヒノデ 星座望遠鏡



X0744DHTVZ



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 7.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。