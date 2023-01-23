『ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 51分に出品され03月09日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT



【商品説明】

ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT

・BT21 ワイヤレスイヤホン

・イヤホンサイズ ：約約25x37x16(mm)

・ケースサイズ ：約60x18x45(mm)

・素材：プラスチック

・製造国：中国

X09HYND2ZW



【サイズ】

高さ :

横幅 :

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。