『(株)ウィズ ナーシングラッグ かかとあて(2個1組)NR-07【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 09分に出品され03月15日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4531620123085
商品コード
961550
【※送料別途】高田ベッド製作所（ Takada Bed ）介助シート ブルー(wf-602028-3)【単位：1】
¥ 7834
【※送料別途】高田ベッド製作所（ Takada Bed ）介助シート グリーン(wf-602028-2)【単位：1】
¥ 7834
【※送料別途】高田ベッド製作所（ Takada Bed ）介助シート エンジ(wf-602028-1)【単位：1】
¥ 7834
【※送料別途】高田ベッド製作所（ Takada Bed ）介助シート ブラック(wf-602028)【単位：1】
¥ 7834
【※受注生産】(P0227)介助シート/TB-981ブラック(cm-311235)[1枚]
¥ 7834
【※受注生産】(P0227)介助シート/TB-981エンジ(cm-311234)[1枚]
¥ 7834
【※受注生産】(P0227)介助シート/TB-981グリーン(cm-311233)[1枚]
¥ 7834
【※受注生産】(P0227)介助シート/TB-981ブルー(cm-311232)[1枚]
¥ 7834
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¥ 7829
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¥ 7822
パナソニック PANASONIC 小電力型 ワイヤレスサービスコール 卓上発信器 ECE3313W
¥ 7822
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¥ 7819
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¥ 8228
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¥ 8212
BOTTHORSE介護リフト 耐荷重100kg 介助ベルトおんぶ紐 防災おんぶ担架 救護 移乗移動 移動用 安全背負い具 （黒い）
¥ 8212
テイコブX型 入浴用介助ベルト Ｍ AB11 幸和製作所 (入浴介助 入浴ベルト) 介護用品
¥ 8204
落札価格7836円
509 入札履歴
終了
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