『居合道・殺陣稽古用PP（ポリプロピレン）刀（太刀）＋プラスチック鞘セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 16時 00分に出品され03月27日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「E-BOGU」より引用"
【商品名】
居合道・殺陣稽古用PP（ポリプロピレン）刀（太刀）＋プラスチック鞘セット
【商品説明】
・居合道、抜刀、殺陣稽古用。ポリプロピレン製太刀とプラスチック鞘のセット。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7836円
897 入札履歴
終了
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