『居合道・殺陣稽古用PP（ポリプロピレン）刀（太刀）＋プラスチック鞘セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 16時 00分に出品され03月27日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「E-BOGU」より引用"



【商品名】

居合道・殺陣稽古用PP（ポリプロピレン）刀（太刀）＋プラスチック鞘セット



【商品説明】

・居合道、抜刀、殺陣稽古用。ポリプロピレン製太刀とプラスチック鞘のセット。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。