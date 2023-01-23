『キャットタワー 突っ張り，木登りタワー スリム 突っ張り棒 爪研ぎ 省スペース 安定 運動不足解消 猫おもちゃ 多頭飼い家庭 シンプル かわ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 11時 59分に出品され03月08日 11時 59分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットタワー 突っ張り，木登りタワー スリム 突っ張り棒 爪研ぎ 省スペース 安定 運動不足解消 猫おもちゃ 多頭飼い家庭 シンプル かわ



【商品説明】

キャットタワー 突っ張り，木登りタワー スリム 突っ張り棒 爪研ぎ 省スペース 安定 運動不足解消 猫おもちゃ 多頭飼い家庭 シンプル かわいい -高さ調整幅253?265cm



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【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 10.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。