『MXBAOHENG 水槽水換え ポンプ 水槽掃除 ポンプ 電動 水槽水換え 水交換 水槽用クリーナー28Ｗ 底砂 砂利掃除 揚程1.5m 長【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 10時 57分に出品され04月28日 10時 57分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MXBAOHENG 水槽水換え ポンプ 水槽掃除 ポンプ 電動 水槽水換え 水交換 水槽用クリーナー28Ｗ 底砂 砂利掃除 揚程1.5m 長
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 39.70 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7836円
970 入札履歴
終了
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