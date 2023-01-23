『MXBAOHENG 水槽水換え ポンプ 水槽掃除 ポンプ 電動 水槽水換え 水交換 水槽用クリーナー28Ｗ 底砂 砂利掃除 揚程1.5m 長【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 10時 57分に出品され04月28日 10時 57分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MXBAOHENG 水槽水換え ポンプ 水槽掃除 ポンプ 電動 水槽水換え 水交換 水槽用クリーナー28Ｗ 底砂 砂利掃除 揚程1.5m 長



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 39.70 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。