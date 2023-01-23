『Raspberry Piアクセサリー OSOYOO 7インチTFT タッチスクリーン DSIコネクタ LCDディスプレイモニター 800×480解像度 ラズベリーパイ2 3 3B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 20時 22分に出品され03月22日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OSOYOO 7インチTFT タッチスクリーン DSIコネクタ LCDディスプレイモニター 800×480解像度 ラズベリーパイ2 3 3B

OSOYOO



【商品説明】

・MIPI Display Serial Interface ( MIPI DSI ) は、ホスト プロセッサとディスプレイ モジュール間の高速シリアル インターフェイスを定義します。タッチスクリーン本体は、800x480の高解像度で、従来製品より高いタッチレスポンスにより快適な操作性能を実現。

・Raspberry PiのDSIインタフェースを使用して、GPIOを占用しない、DSIコネクタ、自動設定によりドライバ不要。

・フリーのドライバー形式を採用。Raspbian Ubuntu MATE Kali RetroPie OpenElec OSMC Arch



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 21.90 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ スマホ、タブレット、パソコン

ディスプレイ、モニター タグ Raspberry

Piアクセサリー

OSOYOO

7インチTFT

タッチスクリーン

DSIコネクタ

LCDディスプレイモニター

800×480解像度

ラズベリーパイ2

3

3B