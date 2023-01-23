『Hilander(ハイランダー) ウッドフレームチェア コットン(新仕様) 単体 カーキ コット キャンプ コット コットアウトドア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 07分に出品され03月14日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hilander(ハイランダー) ウッドフレームチェア コットン(新仕様) 単体 カーキ コット キャンプ コット コットアウトドア



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 3.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。