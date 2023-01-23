『VeroMan 水遊び 滑り台 ウォータースライド スイミングプール用品 すべり台 子供用 インフレータブル おもちゃ プール滑り台 膨脹可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 19時 06分に出品され05月03日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,836円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VeroMan 水遊び 滑り台 ウォータースライド スイミングプール用品 すべり台 子供用 インフレータブル おもちゃ プール滑り台 膨脹可



【商品説明】

・[サイズ] 200cm×80cm×85cm

・[ブランド] VEROMAN

・[特徴]屋外/屋内/裏庭/砂浜/膨らんでいる限り、いつでもどこでも遊ぶことができ、楽しく遊んだり、子供をスポーツに夢中にさせたり、夏の間涼しいです。

・[素材] PVC100%



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。