『ニキシー管風置時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 目覚まし時計 RGBフルカラー LEDデジタル時計 明るさ調整可能 装飾 1600【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 20時 00分に出品され04月15日 20時 00分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニキシー管風置時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 目覚まし時計 RGBフルカラー LEDデジタル時計 明るさ調整可能 装飾 1600
【商品説明】
・【フルカラーRGBカラーチェンジ機能】：フルカラーLEDは1600万色で数字の色を変えることができ、MOEDキーは様々なクールな表示モードを自由に切り替えることができ、気分に合わせて自分だけの「パーソナルスペース」を作り上げることが可能です。新機能12/24時間制： モード一で、「-」キーを押して12/24時間制を調節することができます。
・【プラグアンドプレイ】：本製品は組み立てが不要で、付属のType-c電源ケーブルを接続するだけで使い始めることができます。
・【斬新なデザイン】：ヴィンテージのニキシー管ディスプレイの美しさを再現した、LEDを用いたレトロモダンなデスククロックです。 LEDを
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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KATOMOKU Muku Clock 7 ナチュラル 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ナチュラル)
¥ 7831
KATOMOKU Muku Clock 7 ナチュラル 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ナチュラル)
¥ 7831
KATOMOKU Muku Clock 7 ナチュラル 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ナチュラル)
¥ 7831
落札価格7835円
467 入札履歴
終了
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