ニキシー管風置時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 目覚まし時計 RGBフルカラー LEDデジタル時計 明るさ調整可能 装飾 1600【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ニキシー管風置時計 擬発光管時計 レトロモダン 置き時計 目覚まし時計 RGBフルカラー LEDデジタル時計 明るさ調整可能 装飾 1600



【商品説明】

・【フルカラーRGBカラーチェンジ機能】：フルカラーLEDは1600万色で数字の色を変えることができ、MOEDキーは様々なクールな表示モードを自由に切り替えることができ、気分に合わせて自分だけの「パーソナルスペース」を作り上げることが可能です。新機能12/24時間制： モード一で、「-」キーを押して12/24時間制を調節することができます。

・【プラグアンドプレイ】：本製品は組み立てが不要で、付属のType-c電源ケーブルを接続するだけで使い始めることができます。

・【斬新なデザイン】：ヴィンテージのニキシー管ディスプレイの美しさを再現した、LEDを用いたレトロモダンなデスククロックです。 LEDを



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 25.50 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。