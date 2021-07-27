『Flight Simulator Standard Edition for Xbox Series X 北米版 輸入版 ソフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 08時 54分に出品され03月23日 08時 54分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Flight Simulator Standard Edition for Xbox Series X

現地発売日: 2021/07/27

レーティング(ESRB): E



・輸入版ソフトはメーカーによる国内サポートの対象外です。当店で実機での動作確認等を行っておりませんので、ご自身でコンテンツや互換性にご留意の上お買い求めください。

・パッケージ左下に「M」と記載されたタイトルは、北米レーティング(MSRB)において対象年齢17歳以上とされており、相当する表現が含まれています。