『アンブロ リュック バックパックＬ 50L 大容量 消臭機能 通勤 通学 部活 チーム BLK FREE サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 47分に出品され04月02日 02時 47分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ リュック バックパックＬ 50L 大容量 消臭機能 通勤 通学 部活 チーム BLK FREE サイズ



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ50cmxヨコ32cmxマチ20cm

・メイン素材: 表地: ナイロン100%

・原産国:中国

・留め具の種類: テープバックル

・表地: ナイロン100%

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 40.20 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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