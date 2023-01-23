『アンブロ リュック バックパックＬ 50L 大容量 消臭機能 通勤 通学 部活 チーム BLK FREE サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 47分に出品され04月02日 02時 47分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ リュック バックパックＬ 50L 大容量 消臭機能 通勤 通学 部活 チーム BLK FREE サイズ
【商品説明】
・ストラップの種類: 調整可能
・タテ50cmxヨコ32cmxマチ20cm
・メイン素材: 表地: ナイロン100%
・原産国:中国
・留め具の種類: テープバックル
・表地: ナイロン100%
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 40.20 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7835円
9 入札履歴
終了
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