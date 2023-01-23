『ピラルク リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 20L ホワイト Free【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 05時 19分に出品され04月13日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピラルク リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 20L ホワイト Free
【商品説明】
・Fサイズ= (約)縦 47～70cm×横 28cm×マチ 15cm
・ストラップの種類: 調節可能
・メイン素材: ターポリン
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合繊
・防水
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 33.60 cm
奥行 : 47.80 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7835円
963 入札履歴
終了
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