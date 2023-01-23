『平野鞄 豊岡職人の技 国産 ショルダーバッグ メンズ 斜めがけ かっこいい 軽量 トラベル 旅行 お出かけ 散歩 おしゃれ 縦型 横幅16c【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 17分に出品され03月13日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

平野鞄 豊岡職人の技 国産 ショルダーバッグ メンズ 斜めがけ かっこいい 軽量 トラベル 旅行 お出かけ 散歩 おしゃれ 縦型 横幅16c



【商品説明】

・【仕様】本体内部：アテポケット・本体正面：ファスナーポケット

・【付属品】オリジナル高級ムートングローブ ※商品の色合いは、お使いのブラウザの環境によって変化や素材の個体差により多少変化しますので、ご了承願いします。

・サイズ：横幅16×高さ23×厚み1 [cm]・素材：PVC・重量：約145ｇ(ショルダーベルト(約55g)除く)・生産国：日本製(豊岡産)

・ストラップの種類: クロスボディ

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・国産のシンプルなショルダーバックシンプルなデザインで休日



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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