『STM Dux Shell - ハードシェル保護ケース、熱設計、ハードケース (Microsoft Surface Laptop Go/Go【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 58分に出品され04月20日 11時 58分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

STM Dux Shell - ハードシェル保護ケース、熱設計、ハードケース (Microsoft Surface Laptop Go/Go 2)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。