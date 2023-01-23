『STM Dux Shell - ハードシェル保護ケース、熱設計、ハードケース (Microsoft Surface Laptop Go/Go【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 58分に出品され04月20日 11時 58分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
STM Dux Shell - ハードシェル保護ケース、熱設計、ハードケース (Microsoft Surface Laptop Go/Go 2)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7835円
454 入札履歴
終了
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