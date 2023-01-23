『フェルナンド・タティスJr アイラブ・マイマン・ゲームデー パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 15分に出品され03月24日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「FanPrint Officially Licensed Baseball Fan Gifts」より引用"
【商品名】
フェルナンド・タティスJr アイラブ・マイマン・ゲームデー パーカー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.49 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 35.05 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7835円
68 入札履歴
終了
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