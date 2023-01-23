『フェルナンド・タティスJr アイラブ・マイマン・ゲームデー パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 15分に出品され03月24日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,835円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「FanPrint Officially Licensed Baseball Fan Gifts」より引用"



【商品名】

フェルナンド・タティスJr アイラブ・マイマン・ゲームデー パーカー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.49 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.05 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ フェルナンド・タティスJr

アイラブ・マイマン・ゲームデー

パーカー