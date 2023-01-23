柔道着 3点セット 武道 初心者 授業用 練習用 学校正課用 柔道衣 子供 大人 男女兼用 白帯付き 90cm?200cm 全12サイズ （【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

柔道着 3点セット 武道 初心者 授業用 練習用 学校正課用 柔道衣 子供 大人 男女兼用 白帯付き 90cm?200cm 全12サイズ （



【商品説明】

・-【セット内容】道衣+パンツ+白帯。標準サイズ90cm適用身長83-92cm。標準サイズ100cm適用身長93-102cm。標準サイズ110cm適用身長103-112cm。標準サイズ120cm適用身長113-122cm。標準サイズ130cm適用身長123-132cm。標準サイズ140cm適用身長133-142cm。 標準サイズ150cm適用身長143-152cm。標準サイズ160cm適用身長153-162cm。標準サイズ170cm適用身長163-172cm。標準サイズ180cm適用身長173-182cm。標準サイズ190cm適用身長183-192cm。標準サイズ200cm適用身長193-202cm



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。