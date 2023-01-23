『アルケア エスアイエイド?・メッシュ(創傷用シリコーンゲルメッシュドレッシング) 5号 50枚 19272 1箱(50枚入)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 02時 15分に出品され05月06日 02時 15分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ECJOY! 衛生用品・ヘルスケア ダイエット、健康 衛生医療用品、救急用品 ガーゼ

JANコード/ISBNコード 4900070192727

商品コード 3990391