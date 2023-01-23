『黒帯 毛ガニ 北海道 特大 毛がに 濃厚 カニ味噌 良品選別済 650gx1尾【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 17時 15分に出品され03月07日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
黒帯 毛ガニ 北海道 特大 毛がに 濃厚 カニ味噌 良品選別済 650gx1尾
【商品説明】
・ご利用用途 調理方法 お歳暮 お中元 父の日 母の日 敬老の日 贈答品 ギフト から ご自宅用 お盆 お正月 年末年始 クリスマス パーティー お土産 まで幅広い用途でご利用可能。毛ガニ は ボイル 処理済ですので、そのままお召し上がりになる事が出来ます。酒の肴 おつまみ ご飯のお供 としてご利用可能。
・カニ味噌 カニ身 の両方を楽しめる ボイル 毛ガニ 姿造り。北海道 産地直送便で、美味しさを損なう事無く 旬 の美味しさを迅速発送致します。
・内容 急速凍結 安心の 北海道 加工 ボイル 毛がに 姿造り 内容量は商品名参照 要冷凍-18 商品到着後、ご不明な点が御座いましたらお気軽にお問い合わせください。解凍後、そのままお召し上がりになる事が出来ます。常温解凍8-12時間 冷蔵庫解凍24時間推奨。しっかり
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7834円
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