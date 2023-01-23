黒帯 毛ガニ 北海道 特大 毛がに 濃厚 カニ味噌 良品選別済 650gx1尾【2024年最新】

商品情報

【商品名】

黒帯 毛ガニ 北海道 特大 毛がに 濃厚 カニ味噌 良品選別済 650gx1尾



【商品説明】

・ご利用用途 調理方法 お歳暮 お中元 父の日 母の日 敬老の日 贈答品 ギフト から ご自宅用 お盆 お正月 年末年始 クリスマス パーティー お土産 まで幅広い用途でご利用可能。毛ガニ は ボイル 処理済ですので、そのままお召し上がりになる事が出来ます。酒の肴 おつまみ ご飯のお供 としてご利用可能。

・カニ味噌 カニ身 の両方を楽しめる ボイル 毛ガニ 姿造り。北海道 産地直送便で、美味しさを損なう事無く 旬 の美味しさを迅速発送致します。

・内容 急速凍結 安心の 北海道 加工 ボイル 毛がに 姿造り 内容量は商品名参照 要冷凍-18 商品到着後、ご不明な点が御座いましたらお気軽にお問い合わせください。解凍後、そのままお召し上がりになる事が出来ます。常温解凍8-12時間 冷蔵庫解凍24時間推奨。しっかり



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。