『ELECOM ワイヤレストラックボールマウス Relacon ハンディタイプ Bluetooth(R)4.0方式 Lサイズ 10ボタン スタンド付 M-RT1BRXBK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 34分に出品され04月20日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】メーカー:ELECOM 型番:MRT1BRXBK 商品名:ワイヤレストラックボールマウス Relacon Lサイズ 分解能:500/1000/1500カウント(切替可能) 通信方式:FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式 電波周波数:2.4GHz帯 電波到達距離(m):磁性体 3、非磁性体 10 適合規格:Bluetooth 4.0 Class2 プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile) 読取方式:光学センサー方式 射出光線種類:不可視波長域 電源(本体):単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 連続動作時間:約107時間 連続待機時間:約76日 想定電池使用期間:約127日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 ボタン数:10個(ホイールボタン含む) ホイール数:1個 カラー:ブラック 付属品:専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 サイズ(mm):本体 幅40.7×奥行111.5×高さ56.6 質量(g):本体 約77(電池含まず)