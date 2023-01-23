『フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット フリーサイズ FT6513 全8色 (ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 02分に出品され03月17日 10時 02分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット フリーサイズ FT6513 全8色 (ブラック)
【商品説明】
・【カラー】全８色 ブラック、ブルー、サックス、イエロー、オレンジ、レッド、ピンク、パープル
・【サイズ】大人用フリーサイズ 前着丈：60cm、後着丈：63cm、身幅56
・【セット内容】大人用ビブス10枚（２〜11のゼッケン前後プリント）、同色の収納袋
・【素材】ポリエステル100%（吸汗速乾素材）【生産国】中国
・サッカーを愛して止まない国ブラジル発の人気サッカーブランド・FINTAのサッカー、フットサル用のビブス、ゲームベスト。ゼッケンは2〜11の通し番号。下に着たウェアの色が透けにくい特殊なメッシュ素材を使用。耐久性が高く、洗濯をしてもほつれや色落ちがしづらいので、長く使用できます。
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
正規品／エバニュー メッシュビブスJr1-10（オレンジ） EVERNEW キャンプ
¥ 7834
正規品／エバニュー メッシュビブスJr1-10（ピンク） EVERNEW キャンプ
¥ 7834
正規品／エバニュー メッシュビブスJr1-10（白） EVERNEW キャンプ
¥ 7834
molten(モルテン) ハンドボール 徳用松やにクリーナー 2200g RECL
¥ 7834
newbalance(ニューバランス) Walking Fresh Foam 880 v6 ウォーキング シューズ ウォーキングシューズ WW880BK62E
¥ 7833
newbalance(ニューバランス) NB Athletics Warped クラシックス ジャケット スポーツスタイル ウェア ジャケット・ジャンパー UJ31550
¥ 7833
ヨネックス YONEX ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ テニス・バドミントン ウェア(ユニ) (70086)
¥ 7833
ゴーセン GOSEN ウィンドウォーマージャケット バドミントン・ソフトテニス アパレル(ユニ) (Y2340)
¥ 7833
ゴーセン GOSEN ウィンドウォーマージャケット バドミントン・ソフトテニス アパレル(ユニ) (Y2340)
¥ 7833
パワークッションコンフォート3ワイド Yonex ヨネックス バドミントンシューズ (SHBCF3W)
¥ 7833
hummel(ヒュンメル) 中綿ハーフコート マルチアスレ ウェア コート HAW8106
¥ 7833
SSK(エスエスケイ) proedge中綿ベストジャケット 野球 ウェア グランドコート (EBWP22102)
¥ 7833
ヨネックス YONEX ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ テニス・バドミントン ウェア(ユニ) (70086)
¥ 7833
ヨネックス YONEX ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ テニス・バドミントン ウェア(ユニ) (70086)
¥ 7833
newbalance(ニューバランス) NB Athletics Warped クラシックス ジャケット スポーツスタイル ウェア ジャケット・ジャンパー UJ31550
¥ 7833
ヨネックス YONEX ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ テニス・バドミントン ウェア(ユニ) (70086)
¥ 7833
newbalance(ニューバランス) Walking Fresh Foam 880 v6 ウォーキング シューズ ウォーキングシューズ WW880BK62E
¥ 7833
（正規品）トーエイライト B2778B ソフトバレーバド支柱防護カバー（青） TOEI LIGHT キャンプ
¥ 7833
落札価格7834円
342 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！