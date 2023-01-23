フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット フリーサイズ FT6513 全8色 (ブラック)【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

フィンタ サッカー 大人用 ビブス 10枚セット フリーサイズ FT6513 全8色 (ブラック)



【商品説明】

・【カラー】全８色 ブラック、ブルー、サックス、イエロー、オレンジ、レッド、ピンク、パープル

・【サイズ】大人用フリーサイズ 前着丈：60cm、後着丈：63cm、身幅56

・【セット内容】大人用ビブス10枚（２〜11のゼッケン前後プリント）、同色の収納袋

・【素材】ポリエステル100%（吸汗速乾素材）【生産国】中国

・サッカーを愛して止まない国ブラジル発の人気サッカーブランド・FINTAのサッカー、フットサル用のビブス、ゲームベスト。ゼッケンは2〜11の通し番号。下に着たウェアの色が透けにくい特殊なメッシュ素材を使用。耐久性が高く、洗濯をしてもほつれや色落ちがしづらいので、長く使用できます。



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。