『3気圧防水 腕時計 レディース1年保証 全4色 正規 Salvatore Marra サルバトーレ マーラ スクエアフェイス 腕時計 BOX 保証書付【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 24分に出品され04月19日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エレガントなフルステンレズ仕上げのボディーに本革ベルトをセットした高級感溢れる逸品！

カジュアルな着こなしにもマッチしますので、デイリーに活用頂けます。



サイズ

フェイス直径：36mm×28mm、フェイス厚さ：15mm

ベルト幅：20mm

腕周り：150mmから200mmまで調節可能



重さ：43g



仕様

クオーツ(電池式)、3気圧防水



素材

文字盤：ステンレススティール

ベルト：本革





付属品

専用ケース、説明書、保証書(1年間有効)

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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