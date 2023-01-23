『正規品／エバニュー メッシュビブスJr1-10（ピンク） EVERNEW キャンプ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 15分に出品され03月29日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エバニュー / EVERNEW

商品名：メッシュビブスJr1-10（ピンク）



メーカー品番：EKB403

JANコード：4934048627089



ピンク



白：90、赤：100、ピンク：120、オレンジ：200、黄：400、緑：500、青：700、サックス：708幅46cm×丈52cm重量：48g／枚ジュニアサイズ単色No.1〜10の10枚組 材質：ポリエステル メッシュ両面プリント台湾製



視認性がいいエバニューの新しいビブス1−10と11−20のセット販売



※画像はイメージです。