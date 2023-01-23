『フラワーラック 棚 ガーデニング用品 ガーデンファニチャー 庭 ベランダ 杉 スギ 屋外 ラティス 園芸 花立て 花台 庭園 花壇 木製 おしゃれタカショー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 19時 31分に出品され05月06日 19時 31分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質：天然木(杉材)

個口数：1

商品外寸：

L：幅84X奥行30X高さ91

M：幅74X奥行27X高さ66

S：幅64X奥行24X高さ45

組み立て：お客様組み立て

色：画像の色を参照し

ご注意：

色と寸法にわずかなずれがありますのでご了承ください。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。製品に関してお困りな事や不具合等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。