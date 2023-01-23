『カミハタ アーチスライド DSキット 600 (ダブルシステムキット) シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 42分に出品され03月08日 07時 42分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミハタ アーチスライド DSキット 600 (ダブルシステムキット) シルバー



【商品説明】

・原産国 :中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60×6×561cm

・本体重量 :1400g



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。