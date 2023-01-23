『デシグアル ショルダーバッグ 19SAXPBZ GREEN【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 03分に出品され03月18日 10時 03分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル ショルダーバッグ 19SAXPBZ GREEN
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 42.60 cm
奥行 : 49.60 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7834円
293 入札履歴
終了
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