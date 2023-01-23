『デシグアル ショルダーバッグ 19SAXPBZ GREEN【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 03分に出品され03月18日 10時 03分に終了予定です。即決価格は7,834円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デシグアル ショルダーバッグ 19SAXPBZ GREEN



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 42.60 cm

奥行 : 49.60 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

ショルダーバッグ

19SAXPBZ

GREEN