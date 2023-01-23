『カバーリングソファ IMONIA ※ 専用カバー ※ 洗濯可能 日本製 ソファカバー コーナーソファ 3点セット ローソファー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 13時 55分に出品され03月10日 13時 55分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品情報】

生地：ポリエステル100％

注意事項：

こちらはカバー単品です。本体は含まれません。



キーワード：

ファブリック 布地 カバー 洗い替え 模様替え 一人暮らし 新生活 北欧 おしゃれ