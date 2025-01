タミヤ プログラミング工作シリーズ No.01 マイコンロボット工作セット クローラータイプ 71201【2025の人気アイテム】

商品情報

商品名

タミヤ プログラミング工作シリーズ No.01 マイコンロボット工作セット クローラータイプ 71201



商品説明

・A crawler robotic set with ultrasonic sensor and drive circuits

・Battery Type: Batteries are not included and must be purchased separately

・Controls two motors based on installed running programs, automatic driving to avoid obstacles

・If you combine the parts (sold separately), you can move forward and left/right for w



サイズ

高さ : 8.40 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 670.0 g