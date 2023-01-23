『タミヤ プログラミング工作シリーズ No.01 マイコンロボット工作セット クローラータイプ 71201【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 36分に出品され03月31日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
タミヤ プログラミング工作シリーズ No.01 マイコンロボット工作セット クローラータイプ 71201
商品説明
・A crawler robotic set with ultrasonic sensor and drive circuits
・Battery Type: Batteries are not included and must be purchased separately
・Controls two motors based on installed running programs, automatic driving to avoid obstacles
・If you combine the parts (sold separately), you can move forward and left/right for w
サイズ
高さ : 8.40 cm
横幅 : 21.10 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 670.0 g
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落札価格7833円
51 入札履歴
終了
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