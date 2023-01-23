『単品20個セット エリス朝まで超安心360 特に多い日の夜用 羽つき12コ 大王製紙 代引不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 02時 17分に出品され04月14日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4902011892079単品が20個セットの商品ページです
【商品特徴】
夜用ナプキン２枚分※の吸収力で、多い日の夜もモレ不安０へ。新開発「後ろモレストッパー」経血をせき止めて後ろ側のモレをブロック。前モレ安心「三日月ブロッカー」ドッとモレが心配な前側にもフィットエンボスを採用し、前モレをブロック。※「エリス 新・素肌感 多い日の夜用 羽つき」との比較
【製造者】
大王製紙株式会社
【生産国】
日本
【単品内容量】
12枚
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
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落札価格7833円
259 入札履歴
終了
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