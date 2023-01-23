単品20個セット エリス朝まで超安心360 特に多い日の夜用 羽つき12コ 大王製紙 代引不可【2025年度カレンダ】

商品情報

このページは4902011892079単品が20個セットの商品ページです



【商品特徴】



夜用ナプキン２枚分※の吸収力で、多い日の夜もモレ不安０へ。新開発「後ろモレストッパー」経血をせき止めて後ろ側のモレをブロック。前モレ安心「三日月ブロッカー」ドッとモレが心配な前側にもフィットエンボスを採用し、前モレをブロック。※「エリス 新・素肌感 多い日の夜用 羽つき」との比較



【製造者】



大王製紙株式会社



【生産国】



日本



【単品内容量】



12枚



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