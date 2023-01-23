『ロッテ プレミアムガーナ クレームショコラ＜生キャラメル＞ 65g入り 48個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 51分に出品され03月26日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 生キャラメル入りソースが溢れ出すひと粒生キャラメルと生クリームの濃厚な味わいと、ガーナミルクとの調和を楽しむ、上質なひと粒ショコラ。





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