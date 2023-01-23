『アディダス 2023 メンズ ソーラーモーション ボア LIJ37 GV9388 スパイクレス ゴルフシューズ 日本正規品 ADshoes【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 29分に出品され03月15日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 リサイクル素材を一部使用した、足にフィットする防水ゴルフシューズ



・レギュラーフィット

・ダイヤルで微調節可能なBoaフィットシステム

・フィルムテキスタイルと合成素材のアッパー

・ソックスのような履き口

・BOOSTミッドソール / Lightstrikeクッショニング

・Gripmoreとアディウェアのラバーアウトソール

・アッパーには、リサイクル素材を50％以上使用



品番：LIJ37

素材：甲：合成皮革、合成繊維／底：ゴム底

サイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/28.5/29/29.5/30/30.5/31.5/32.5

重量：約345g(25.5cmの場合)

幅：パフォーマンスワイドラスト(EEE相当)

対象：メンズ

カラー：フットウェアホワイト/コアブラック/コートグリーン(GV9388)