『アディダス 2023 メンズ ソーラーモーション ボア LIJ37 GV9388 スパイクレス ゴルフシューズ 日本正規品 ADshoes【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 29分に出品され03月15日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リサイクル素材を一部使用した、足にフィットする防水ゴルフシューズ
・レギュラーフィット
・ダイヤルで微調節可能なBoaフィットシステム
・フィルムテキスタイルと合成素材のアッパー
・ソックスのような履き口
・BOOSTミッドソール / Lightstrikeクッショニング
・Gripmoreとアディウェアのラバーアウトソール
・アッパーには、リサイクル素材を50％以上使用
品番：LIJ37
素材：甲：合成皮革、合成繊維／底：ゴム底
サイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28/28.5/29/29.5/30/30.5/31.5/32.5
重量：約345g(25.5cmの場合)
幅：パフォーマンスワイドラスト(EEE相当)
対象：メンズ
カラー：フットウェアホワイト/コアブラック/コートグリーン(GV9388)
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落札価格7833円
734 入札履歴
終了
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