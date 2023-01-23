『Cuisinart 業務用パーツ ワークボールDLC-7J2用 DLC-005AGTX【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 10時 26分に出品され03月31日 10時 26分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cuisinart 業務用パーツ ワークボールDLC-7J2用 DLC-005AGTX
【商品説明】
・サイズ:182×250×148mm
・本体重量:439g
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7833円
482 入札履歴
終了
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