『Cuisinart 業務用パーツ ワークボールDLC-7J2用 DLC-005AGTX【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 10時 26分に出品され03月31日 10時 26分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Cuisinart 業務用パーツ ワークボールDLC-7J2用 DLC-005AGTX



【商品説明】

・サイズ:182×250×148mm

・本体重量:439g



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。