『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) グレー 高さ20cm PLEAT(プリート) G1399-20-847【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 03時 06分に出品され03月19日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) グレー 高さ20cm PLEAT(プリート) G1399-20-847



【商品説明】

・サイズ:W14xD14xH20cm

・生産国:ポーランド

・素材:ガラス

CMR-X074TN4C9T

【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。